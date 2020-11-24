Зарегистрированная на Кипре ivi.ru Media Ltd, головная компания российского онлайн-кинотеатра ivi, подала заявление о регистрации первичного публичного размещения своих акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщил РБК источник, близкий к компании, и подтвердил другой источник из числа партнеров сервиса. Официальных подтверждений издание пока не получило.

По данным собеседников РБК, онлайн-кинотеатр планирует разместить американские депозитарные акции головной ivi.ru Media Ltd на американской бирже NASDAQ. Дата и параметры размещения пока не известны. Один из источников РБК, близкий к сервису, предполагает, что это произойдет в I квартале 2021 года.

Координаторами размещения выбраны банки Goldman Sachs и JPMorgan, а также российские ВТБ и Альфа-Банк, сообщало ранее агентство Reuters. Его источники также утверждали, что IPO запланировано на 2021 год.

Гендиректор и основатель ivi Олег Туманов неоднократно говорил о планах выхода на биржу. Еще в 2018 году он утверждал, что IPO может состояться к 2020 году, «если не будет никакого очередного обвала рубля». Однако активная фаза подготовки к листингу началась только в январе 2020 года, сообщал «Коммерсант». По оценке экспертов, онлайн-кинотеатр еще в 2019 году мог стоить 700—800 млн долларов.

В первом полугодии 2020 года выручка ivi выросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти на 58%, до 4,3 млрд рублей, подсчитало агентство Telecom Daily. Сейчас видеосервисы — самые быстрорастущие медиакомпании в России, и этот рост в 2020 году дополнительно усилили пандемия и связанная с ней самоизоляция: онлайн-кинотеатры за первое полугодие 2020 года увеличили свою суммарную выручку в России в полтора раза, до 18,6 млрд рублей. Долю ivi на российском рынке онлайн-кинотеатров по итогам первых шести месяцев 2020 года Telecom Daily оценивает в 23%; показатель ближайшего конкурента — Okko — 17%.



Как указано в кипрском реестре компаний, капитал ivi.ru Media Ltd разделен на 50,7 тыс. обыкновенных акций и 60,9 тыс. привилегированных акций шести разных классов. У фонда Frontier Ventures, за которым стоят создатели ivi Олег Туманов и Дмитрий Алимов, сейчас 1,2 тыс. обыкновенных акций и 722 привилегированные акции разного типа, у ru-Net Holdings Леонида Богуславского — почти 11,1 тыс. обыкновенных и почти 9 тыс. привилегированных акций, у американской Tiger Global — почти 4,7 тыс. обыкновенных акций. Российскому фонду прямых инвестиций и его партнерам принадлежат только привилегированные акции головной компании ivi: непосредственно структуре РФПИ — 276 штук, Российско-китайскому инвестиционному фонду — почти 2,6 тыс., Mubadala — 5,1 тыс., фонду Саудовской Аравии Public Investment Fund — 2,2 тыс.