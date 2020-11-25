В Совете Федерации разработаны законодательные изменения, обязывающие поставщика платежного приложения обеспечивать интеграцию с национальной платежной системой «Мир». Об этом рассказал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, который в режиме видеоконференции принял участие в заседании консультативного совета по вопросам развития национальной платежной системы при председателе Банка России.

По его словам, о положительном результате работы по развитию НПС свидетельствует рост таких показателей, как объем переводов через Систему быстрых платежей, число уникальных пользователей, доля платежной системы «Мир» в общей эмиссии и объеме внутрироссийских операций. Расширен состав пользователей, в том числе за счет иностранных, обеспечен прием карт «Мир» в странах ЕАЭС; для держателей этих карт созданы благоприятные условия по оплате товаров и услуг на всей территории страны; стали доступны денежные операции при помощи банковских терминалов и в Интернете, напомнил Журавлев.

Вместе с тем в дальнейшем предстоит развивать платежные сервисы, указал он. Сенатор отдельно отметил постановление правительства, предусматривающее обязанность предустановки российских приложений на смартфоны, включая приложение «Мир», что «будет способствовать развитию и дальнейшему распространению национальной платежной системы». Тем не менее в отдельных случаях у клиентов, пользующихся картой «Мир», отсутствует возможность бесконтактной оплаты с помощью смартфона, обратил внимание Журавлев. По его словам, это связано с тем, что операционная система технического устройства не интегрирована с национальной платежной системой. Такая интеграция возможна, если она предусмотрена производителем операционной системы.

В настоящее время «уже подготовлены законодательные изменения, обязывающие поставщика платежного приложения обеспечивать интеграцию с НПС «Мир», которые решат эту проблему», сообщил Журавлев.

«Сенаторы подготовили данный законопроект, он пока не внесен в Госдуму», — приводит ТАСС его уточнение в заметке на эту тему.



«Стремительное развитие цифровых технологий требует от нас активных комплексных действий для расширения возможностей национальной платежной системы, в том числе за счет развития современных сервисов, обеспечения безопасности системы, повышения финансовой грамотности потребителей финансовых услуг», — заключил сенатор, чьи слова приводятся на сайте Совфеда.