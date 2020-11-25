Оформить сельскую ипотеку в Россельхозбанке можно будет под ставку от 1,9% годовых, сообщает в среду кредитная организация.

«Теперь получить ипотечный кредит на приобретение готового или строящегося жилья, в том числе с земельным участком, на сельских территориях либо рефинансировать действующий кредит на те же цели зарплатные клиенты смогут по льготной ставке от 1,9% годовых, работники корпоративных компаний — от 2,2% годовых», — говорится в релизе.

Также для данных категорий клиентов снижена ставка по кредиту на строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке, на приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда и на погашение кредита, ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях на эти же цели. В рамках внесенных изменений заемные средства можно будет получить по ставке от 2,5% годовых.

«Россельхозбанк обновил условия по льготным кредитам на приобретение жилья на сельских территориях, действующим в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», и для отдельных категорий клиентов снизил ставки на 0,8 процентного пункта… Считаем, что на сегодняшний день это одно из лучших предложений на ипотечном рынке», — комментирует руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.



Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита составляет до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — до 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Банк предоставляет такой же объем средств и в рамках рефинансирования действующего ипотечного кредита на вышеуказанные цели, но не более 90% от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости.