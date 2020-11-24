Клиенты СберБанка получат 12% бонусами за покупки в гипермаркетах «Карусель» на сумму от 4 тыс. рублей. Об этом сообщили в «Сбере», уточнив, что для участия в акции, которая пройдет во всех городах присутствия торговой сети «Карусель», необходимо быть зарегистрированным участником программы лояльности «СберСпасибо» и оплачивать покупки картой Visa СберБанка.

Акция проходит до 23 декабря 2020 года.



«Бонусный фонд акции ограничен. Срок завершения акции может быть изменен по исчерпании бонусного фонда», — сделана оговорка на сайте акции.