Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 8 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 22 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:11 мск курс доллара составил 75,6 рубля (плюс 12 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 28 копеек и составил 89,96 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду с утра рубль получит поддержку на открытии, так как нефть продолжает расти в цене. Внешний фон позитивный, поэтому сегодня ожидается тест уровня 75 рублей за доллар, прогнозировал эксперт.

«Пара доллар-рубль уверенно ушла под отметку 76 и смогла там закрепиться. Теперь у нее сильный психологический уровень 75. Возможно, сегодня он будет протестирован на прочность. Однако стоит помнить, что сегодня завершается налоговый период с выплатами около 1,2 трлн в бюджет. Велики и риски начала коррекции в нефти. Поэтому увлекаться покупками рубля против доллара или евро мы не советуем», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.