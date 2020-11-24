За последние 10 лет в России в полтора-два раза выросло количество родителей, которые считают, что ребенок может идти работать только после достижения совершеннолетия или после того, как выучится на профессию, пишут «Известия» . Это следует из опроса Superjob. В целом большинство (30%) из опрошенных считают оптимальным для этого возраст 16–17 лет, еще почти четверть (26%) считают, что зарабатывать собственные деньги можно с 14–15 лет. За то, чтобы позволить ребенку зарабатывать с 12–13 лет или до достижения 12 лет выступили только 5% и 3% респондентов соответственно.

Еще 19% респондентов полагают, что лучше всего подождать, пока ребенок не получит собственную профессию, часть родителей придерживается мнения, что выходить на работу ребенок должен только после того, как освоит профессию (13%). Затруднились ответить 5% респондентов. Идею о том, чтобы ребенок начал зарабатывать в возрасте 14–15 лет, поддерживают 27% мужчин и 25% женщин, в возрасте 12–13 лет — 6% мужчин и 4% женщин, до 12 лет — 4% и 2% соответственно. Женщины чаще выбирали вариант ответа, согласно которому первая работа должна появиться уже после 18 лет (24% женщин против 16% мужчин).

Выход детей на рынок труда, как правило, подвержен сезонности и привязан к каникулярным периодам, отметили в Superjob. Также в 2020 году на детскую подработку повлияла пандемия — так, в ноябре число размещенных резюме подростков растет быстрее (30% против «традиционных» 15–20%). Изменились и предпочтения соискателей — на сайте стало появляться меньше промоутеров, аниматоров и нянь, но больше соискателей, заинтересованных в работе курьеров или удаленной работе — например, тестировщика мобильных игр или репетитора.

По словам экспертов, важно, чтобы решение раннего начала карьеры было осознанным и так или иначе соответствовало жизненным целям ребенка, а не принималось исключительно из желания заработать дополнительные деньги на карманные расходы. Важно, чтобы ребенок не пошел работать непонятно куда и непонятно кем просто потому, что ему захотелось больше денег, предупреждают они. Родители просят найти их детям подработку, чтобы те «поняли цену деньгам», но сами подростки все чаще ищут работу, которая позволила бы им самореализоваться в будущем и давала ощущение того, что они делают что-то полезное, отметили эксперты.