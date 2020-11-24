Райффайзенбанк и компания Invoice провели интеграцию систем для подключения предприятий малого бизнеса к Системе быстрых платежей. Об этом в среду сообщили в «Райффайзене».

«Теперь малый бизнес сможет принимать платежи по QR-коду и управлять счетами через Telegrаm-бота. Это одно из первых решений на российском рынке, которое позволит выставлять счета покупателям — генерировать QR-код на оплату — прямо со смартфона продавца», — подчеркивается в релизе.



Invoice является официальным партнером НСПК и вендором СБП. Компания предлагает готовые решения для бизнеса по приему безналичных платежей. Новый сервис позволит клиентам Райффайзенбанка подключить свои торговые точки к СБП, выбрав подходящее решение для онлайн- или офлайн-магазинов. Кроме того, в сервис уже встроена система лояльности Invoice, специально адаптированная под СБП и начисляющая бонусы в размере 2% от суммы покупки (уточняется, что Invoice по умолчанию начисляет 2% от суммы чека за каждую покупку через СБП, а дополнительно торгово-сервисное предприятие может настроить бонусные алгоритмы по своему усмотрению или выбрать готовые решения для конкретной сферы бизнеса).