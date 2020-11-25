В Госдуме прошел первое чтение законопроект, предполагающий продление отсрочки по выплате долгов для пострадавших от пандемии новой коронавирусной инфекции отраслей бизнеса и пенсионеров. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Сохраняющаяся сложная эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции объективно требует продления мер по поддержке наиболее уязвимых категорий граждан и бизнеса, сохраняющих финансовую нестабильность», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас предпринимателям, работающим в наиболее сильно пострадавших отраслях, предоставлена рассрочка по выплате долгов на сумму до 15 млн рублей на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 12 месяцев и не позднее чем до августа 2021 года, если правительством не установлен иной срок.

Также рассрочка была предоставлена пенсионерам, у которых есть долги: в их случае — на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 24 месяца и не позднее чем до июля 2022 года, если правительство РФ не установило иной срок.

Кроме того, было предусмотрено, что в отношении граждан и индивидуальных предпринимателей — должников до 31 декабря 2020 года включительно, если другой срок не установлен правительством, не будут применяться меры, связанные с арестом и изъятием имущества, находящегося по месту жительства должника, за исключением транспортных средств.

Отсрочку предлагается продлить в отношении исполнительных документов, предъявленных к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года.



До 1 июля 2021 года предполагается продлить период, в который судебным приставом-исполнителем в отношении должников-граждан не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества, находящегося по месту жительства (пребывания) должника, наложением на указанное имущество ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества, за исключением принадлежащих должнику-гражданину транспортных средств.