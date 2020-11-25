Банк России установил официальные курсы валют на 26 ноября.
Банк России установил официальные курсы валют на 26 ноября.
Курс доллара понизился на 34,19 копейки, составив 75,4727 рубля (75,8146 рубля на 25 ноября). Курс евро снизился менее чем на копейку — до 89,888 рубля (89,8934 рубля на 25 ноября).
На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 12:35 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 75,5 рубля (минус 2 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 89,81 рубля (минус 13 копеек).
Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 75,32—75,63 рубля за доллар и 89,73—90,06 рубля за евро.
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