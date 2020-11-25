Правительство в рамках помощи нуждающимся россиянам могло бы произвести единовременные денежные выплаты к Новому году по аналогии с летними единовременными выплатами семьям с детьми. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия», руководитель соответствующей фракции в Госдуме Сергей Миронов, сообщается на сайте партии.

«Коронавирус и экономический кризис ударили практически по всем отраслям экономики и по всему обществу. Труднее, как всегда, пришлось самым нуждающимся, в том числе малоимущим и многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам. Многим из них придется обойтись без новогоднего праздничного стола. В связи с этим предлагаю правительству подумать над проведением единовременных денежных выплат для инвалидов, одиноких пенсионеров, многодетных и малоимущих семей», — сказал он.



По словам Миронова, это можно реализовать по аналогии с единовременными выплатами в 10 тыс. рублей семьям с детьми минувшим летом. «Это позволило бы им хотя бы в Новый год почувствовать, что государство о них заботится. Особенно такие выплаты необходимы пенсионерам, находящимся на самоизоляции», — считает парламентарий.