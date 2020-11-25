Минфин России на аукционе в среду, 25 ноября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26236RMFS с датой погашения 17 мая 2028 года. Размещенный объем выпуска составил 17,798 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 23,234 млрд рублей.

Цена отсечения составила 100,45% от номинала, средневзвешенная цена — 100,6025% от номинала. Доходность по цене отсечения — 5,7% годовых.