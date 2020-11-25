Минфин России поддерживает предложение ВТБ по выкупу банком привилегированных акций кредитной организации. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Конечно, мы хотим, чтобы это был выкуп. По-другому просто нельзя. Мы не можем просто взять и подарить инвестиции АСВ и ФНБ», — сказал он.

Замминистра также отметил важность поступления средств в бюджет от выкупа этих акций. «Для нас важно, чтобы за счет выкупа «префов» мы имели поступления в бюджет. Конвертация «префов» в обычные не рассматривается, потому что это размытие существующих акционеров с учетом объема «префов», а с другой стороны, это не принесет им дополнительный капитал», — сказал Моисеев.

В начале ноября член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам, что ВТБ предложил Минфину РФ план по постепенному выкупу привилегированных акций банка, программа рассчитана не на один год и нейтральна для капитала.

Согласно информации на сайте банка, владельцами привилегированных акций ВТБ первого и второго типов являются Минфин и Агентство по страхованию вкладов. Привилегированные акции первого типа имеют долю в уставном капитале ВТБ 32,88%, второго типа — 47,22%.