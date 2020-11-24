В докладе «Цифровая платформа для банка XXI века» спикер компании «ФлексСофт» Сергей Дощенко дал оценку тенденциям цифровизации банковского бизнеса и рассказал о преимуществах «Платформы FXL», позволяющих банку повышать эффективность бизнеса.

После своего выступления докладчик ответил на ряд вопросов. Аудиторию интересовало, что является основным фактором для клиентов при выборе, то, что «Платформа FXL» - полностью российский продукт или возможности, которые она дает для развития банка. Спикер ответил: «При том, что тренд на импортозамещение безусловно усиливается, гарантированная надежность, гибкость обработки запросов миллионов клиентов и миллиардов операций в режиме реального времени являются ключевыми конкурентными преимуществами».

С полной версией выступления Вы можете ознакомиться по ссылке .

Участники форума, представители банков и технологических компаний, широко осветили текущее состояние информационных технологий банка и дальнейшие перспективы их развития в наступающую эру тотальной цифровизации.

О Компании:

АО « ФлексСофт » занимается разработками в области инновационных информационных технологий для финансового сектора экономики с 1991 года. Решения компании неоднократно были отмечены в обзорах Gartner, Forrester и IBS. Компания является партнёром Oracle. В ходе своего развития компания аккумулировала уникальный опыт создания, внедрения, сопровождения и интеграции высокопроизводительных автоматизированных систем для финансовых организаций любого масштаба.