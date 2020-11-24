Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, обязывающий кредитные организации раскрывать в договоре банковского вклада информацию о минимальной гарантированной процентной ставке, сообщает ТАСС. Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 8 декабря.

Законопроект направлен на повышение информированности банковских клиентов об условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклады, а также на снижение рисков для вкладчиков при принятии решения о выборе конкретного вклада и кредитной организации, привлекающей денежные средства, говорится в пояснительной записке.

«В целях более полного информирования потребителя финансовых услуг об условиях предлагаемых вкладов, а также исключения случаев искажения смысла доводимой до потребителя информации и (или) введения в заблуждение относительно реальной доходности банковских вкладов на кредитные организации, имеющие лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных средств физлиц, законопроектом возлагается обязанность по раскрытию в договоре банковского вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в Интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу», — указывают авторы документа.

Как подчеркивал ранее один из авторов законопроекта Игорь Дивинский, сейчас банки включают в текст договора пакет «всевозможных дополнительных услуг — это и страхование жизни, и многое-многое другое». В итоге вместо объявленных изначально процентов вкладчик получает меньше, а предлагаемый законопроект обяжет прописывать все эти условия не мелким шрифтом, «а, что называется, на виду», указывал депутат.

Кроме того, законопроект устанавливает порядок информирования физического лица в случае, когда договор банковского вклада подписывается его сторонами электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи.



Предусмотренные законопроектом изменения направлены на защиту прав и законных интересов вкладчиков-физлиц, поскольку изложение условий договора банковского вклада в стандартной табличной форме и информирование вкладчика о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу позволит потребителю указанной финансовой услуги в целях оптимального ее выбора сравнивать условия разных банков, считают авторы законопроекта.

