Туристический поток внутри России выросли на 40% благодаря решению властей запустить программу кешбэка, сообщают аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР). Эксперты пришли к выводу, что вклад запущенной Ростуризмом программы туристического кешбэка внес высокий вклад в прирост продаж основных игроков рынка. Они фиксируют существенный прирост продаж туров по России в годовом выражении на втором этапе кешбэка, который начался 15 октября.

Некоторые крупные игроки фиксируют прирост заявок от туристов до 350% по отношению к прошлому году, сообщает АТОР. «В ANEX Tour отчитались о росте продаж туров по России в 40 раз (3900%) в годовом выражении за период с 15 октября по 23 ноября, хотя туроператор присоединился к акции с кешбэком только с 1 ноября», — отмечается в сообщении.

По мнению экспертов, такой внушительный прирост продаж туров по стране у всех крупных игроков связан с вынужденной переориентацией части туристов на Россию из-за закрытых границ и стимулирующей программой туристического кешбэка.