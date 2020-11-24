Объем продаваемых на даркнет-форумах доступов к корпоративным сетям компаний вырос за год в четыре раза и составил 6,18 млн долларов. Об этом говорится в сообщении Group-IB.

Так, за первое полугодие 2020 года хакерами было выставлено на продажу 277 лотов по продаже доступов к взломанным корпоративным сетям компаний. Количество продавцов также выросло до 63, из них 52 начали свою активность в этом году. Суммарно рост продаж доступов в скомпрометированные сети компаний составил 162% относительно прошлогоднего периода.

Спрос на доступы в государственные организации в этом году составил 10,5%, образовательные учреждения — 10,5%, IТ-компании — 9%. Продавцы на хакерских форумах все реже указывают такие атрибуты, как название компании, локацию или отрасль, благодаря чему установить жертву и ее расположение часто невозможно без взаимодействия с атакующими. Продажа доступа в компанию, как правило, является лишь этапом в реализации атаки: полученные привилегии могут быть использованы как для запуска программы-шифровальщика с последующим вымогательством, так и для кражи данных с целью продажи на даркнет-форумах или шпионажа.