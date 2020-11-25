В третьем чтении принят закон, который позволит женщинам отозвать средства материнского капитала, ранее направленные на формирование накопительной пенсии, для использования в других целях. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента. Закон был внесен правительством РФ.

По действующему законодательству, если женщина хочет вернуть средства материнского капитала, которые первоначально были направлены на формирование накопительной пенсии, ей нужно до дня назначения пенсии подать заявление об отказе.

Принятый закон позволит сначала отозвать эти средства, а в течение полугода решить, для чего вы они будут использованы. Предусматривается также возможность продления срока подачи заявления о распоряжении материнским капиталом, если указанные направления средств не оказались востребованы.