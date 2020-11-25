ВВП Великобритании в 2020 году сократится на 11,3%, в 2021-м начнется восстановление экономики, рост ВВП ожидается на уровне 5,5%, озвучил прогноз министр финансов Великобритании Риши Сунак, представляя бюджет страны на следующий финансовый год.

«Согласно прогнозу OBR (Бюро бюджетной ответственности, OBR, Office for Budget Responsibility. — Прим. ред.), в этом году экономика сократится на 11,3% — это самый большой спад более чем за 300 лет», — отметил министр, выступая в палате общин парламента.

Ожидается, что в 2021 году британская экономика начнет восстанавливаться, рост ВВП составит 5,5%, в 2022-м — 6,6%, в 2023-м — 2,3%, в 2024-м— 1,7% и 1,8% — в 2025 году.