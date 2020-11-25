На рынок паевых инвестиционных фондов (ПИФов) в III квартале 2020 года пришло максимальное за всю историю число пайщиков — физических лиц: 646 тыс. человек. В результате стоимость чистых активов (СЧА) ПИФов, приходящаяся на физических лиц, за год выросла почти на треть и превысила 2 трлн рублей (42% совокупной рыночной величины). Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов» за III квартал 2020 года.

«Этому способствовала и положительная доходность фондов в III квартале. Высокий спрос на паи ПИФов со стороны розничных инвесторов во многом связан с поиском доходных инструментов на фоне снижения ставок по депозитам, в целом благоприятной ситуацией на финансовых рынках и упрощением процедуры инвестирования по мере развития онлайн-каналов продаж. Росту притока средств инвесторов в III квартале 2020 года по сравнению с II кварталом также способствовало общее улучшение экономической ситуации, сопровождавшееся некоторым восстановлением доходов населения», — сказано в материалах регулятора.



Наибольшим интересом у новых инвесторов пользуется сегмент БПИФов — на него пришлось три четверти новых пайщиков. При этом в этот сегмент заходят клиенты преимущественно с небольшими сбережениями: средняя величина вложений клиентов — физических лиц сократилась за год почти в пять раз, до 34 тыс. рублей.

Как указывает ЦБ, это отражает тенденцию массового притока средств физических лиц на фондовый рынок, а также говорит об использовании БПИФов в качестве пробного инструмента инвестиций начинающими инвесторами. Их могут привлекать низкие комиссии и высокая ликвидность БПИФов по сравнению с классическими ОПИФами, что становится важным критерием выбора типа фонда в условиях волатильности рынков. Среди БПИФов максимальный нетто-приток средств по итогам III квартала 2020 года пришелся на фонды, ориентированные на вложения в государственные ценные бумаги РФ и иностранные фонды.



«После волатильности на рынках в начале 2020 года граждане стали больше интересоваться вложениями в защитные активы и ETF, к которым дают доступ многие биржевые ПИФы. Это стало одной из причин роста их популярности», — указывает регулятор.

Основной тенденцией в структуре вложений ПИФов в целом, без учета ЗПИФов, стал рост вложений в иностранные ценные бумаги. Это связано как с переоценкой валютных активов на фоне ослабления рубля и роста их котировок, так и с увеличением интереса инвесторов к таким активам. Остановка рядом банков пролонгации валютных вкладов могла способствовать перетоку валюты в ПИФы.

«При этом вложения в иностранные активы позволяют инвесторам заработать дополнительную доходность (при принятии соответствующих рисков получения убытков) по сравнению с простой переоценкой валюты в случае ее хранения на депозитах в банках при минимальных ставках. Притоку инвесторов способствует рост доходности ПИФов — по итогам III квартала 2020 года. средневзвешенная доходность по всем типам фондов существенно превысила значения за аналогичный период предыдущего года. Рыночная средневзвешенная доходность составила 16,2% годовых», — отмечается в обзоре.