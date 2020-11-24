Позиция регулятора соответствует правилам МСФО.
Департамент инвестиционных финансовых посредников ЦБ указал, что для частных фондов при определении стоимости находящихся в портфеле НПФ торгуемых на бирже инструментов, для которых нет активного рынка, является недопустимым «использование в качестве справедливой стоимости… цены, которая находится за пределами» диапазона (спреда) между лучшими ценами заявок на продажу (ask) и на покупку (bid), существующими на дату оценки. Это следует из письма в Национальную ассоциацию НПФ (НАПФ), опубликованного пенсионным лоббистом, пишет «Коммерсант».
По словам представителя регулятора, реализация пожеланий ЦБ «позволит усилить защиту прав клиентов финансовых организаций». Позиция ЦБ соответствует правилам МСФО, согласно которым даже при отсутствии активного рынка, но при наличии «цены покупателя и цены продавца» цена, по которой определяется стоимость актива на определенную дату, должна находиться внутри этого спреда и быть «наиболее показательной в отношении справедливой стоимости в сложившихся обстоятельствах».
Справедливая стоимость может быть не в пределах спреда, если объемы заявок на покупку и продажу очень небольшие, считает топ-менеджер крупного НПФ. По мнению другого собеседника издания, некорректно ориентироваться на цены неактивного рынка. НПФ в некоторых случаях может быть выгодно как завышать цену актива, так и занижать ее, считает один из собеседников. Так, в первом случае фонд, например, может увеличить взимаемое вознаграждение, а во втором — из-за желания продать неликвидный актив по заниженной цене. Поэтому, настаивают в ЦБ, НПФ должны следовать международным стандартам.
По словам экспертов, за bid и ask стоят конкретные инвесторы, которые готовы по определенной цене продать или купить актив. Если цена получается выше или ниже, значит, что-то не так с используемой фондом оценкой, считают они. По словам одного из собеседников издания, в исключительных случаях это может привести к некорректным результатам. Так, если бумага не торгуется, можно выставить некорректную цену на незначительный объем, но она не является рыночной даже при наличии ее на рынке, пояснил собеседник.
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