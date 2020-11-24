Департамент инвестиционных финансовых посредников ЦБ указал, что для частных фондов при определении стоимости находящихся в портфеле НПФ торгуемых на бирже инструментов, для которых нет активного рынка, является недопустимым «использование в качестве справедливой стоимости… цены, которая находится за пределами» диапазона (спреда) между лучшими ценами заявок на продажу (ask) и на покупку (bid), существующими на дату оценки. Это следует из письма в Национальную ассоциацию НПФ (НАПФ), опубликованного пенсионным лоббистом, пишет «Коммерсант» .

По словам представителя регулятора, реализация пожеланий ЦБ «позволит усилить защиту прав клиентов финансовых организаций». Позиция ЦБ соответствует правилам МСФО, согласно которым даже при отсутствии активного рынка, но при наличии «цены покупателя и цены продавца» цена, по которой определяется стоимость актива на определенную дату, должна находиться внутри этого спреда и быть «наиболее показательной в отношении справедливой стоимости в сложившихся обстоятельствах».

Справедливая стоимость может быть не в пределах спреда, если объемы заявок на покупку и продажу очень небольшие, считает топ-менеджер крупного НПФ. По мнению другого собеседника издания, некорректно ориентироваться на цены неактивного рынка. НПФ в некоторых случаях может быть выгодно как завышать цену актива, так и занижать ее, считает один из собеседников. Так, в первом случае фонд, например, может увеличить взимаемое вознаграждение, а во втором — из-за желания продать неликвидный актив по заниженной цене. Поэтому, настаивают в ЦБ, НПФ должны следовать международным стандартам.

По словам экспертов, за bid и ask стоят конкретные инвесторы, которые готовы по определенной цене продать или купить актив. Если цена получается выше или ниже, значит, что-то не так с используемой фондом оценкой, считают они. По словам одного из собеседников издания, в исключительных случаях это может привести к некорректным результатам. Так, если бумага не торгуется, можно выставить некорректную цену на незначительный объем, но она не является рыночной даже при наличии ее на рынке, пояснил собеседник.