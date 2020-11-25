Инфляционные ожидания и наблюдаемая населением инфляция в ноябре продолжили рост, свидетельствуют данные опросов ООО «инФОМ», которые проводятся по заказу Банка России.

«Медианная оценка как наблюдаемой, так и ожидаемой населением инфляции продолжила повышаться. Согласно результатам мониторинга предприятий, проводимого Банком России, краткосрочные ценовые ожидания почти не изменились», — отмечается в материале «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» , опубликованном на сайте ЦБ.

Медианная оценка инфляции за последние 12 месяцев, наблюдаемой населением, составила 10,7%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,1 п. п. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции в ноябре составила 10,1%, что на 0,4 п. п. выше значения октября.

По отдельным подгруппам респондентов изменение было достаточно однородным — оценки наблюдаемой и ожидаемой инфляции значительно увеличились для респондентов со сбережениями и без сбережений. В ноябре темпы роста ожидаемой инфляции были меньше, чем наблюдаемой. «Это указывает на то, что население частично воспринимает ускорение наблюдаемой инфляции как временное», — поясняется в информационно-аналитическом материале.

На рост инфляционных ожиданий и наблюдаемой инфляции в ноябре, как и в октябре, продолжали влиять ослабление рубля и ускорение роста цен на отдельные товары, часто покупаемые населением. Инфляционные ожидания населения оставались вблизи локальных пиковых значений января-февраля 2019 года, когда они увеличились под влиянием ослабления рубля и повышения ставки НДС. Значения наблюдаемой инфляции в ноябре превысили уровни начала 2019 года. В ноябре заметно возросли качественные оценки текущей инфляции. При этом качественные оценки будущей инфляции изменились незначительно. Это, как и в случае количественных оценок, свидетельствует о предполагаемом респондентами замедлении инфляции в сравнении с ее текущим уровнем.