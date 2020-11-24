Услуга будет доступна сотрудникам компании в России в рамках зарплатного проекта с Альфа-Банком и финтех-сервисом «Деньги Вперед». Подключить опцию можно в мобильном приложении Альфа-Банка.



«Проведя опрос команды, мы выяснили, что 36% опрошенных сотрудников Бургер Кинг имеют кредитную карту, а 64% когда-либо брали кредит. Мы хотим, чтобы наши сотрудники чувствовали себя в безопасности, в том числе, финансово, и рады предложить им возможность получать зарплату по удобному им графику. Мы видим востребованность этой услуги и рассчитываем, что с ее помощью сотрудники смогут снизить свои расходы на займы или кредиты в случае незапланированных расходов в течение месяца», — комментирует Дмитрий Медовый, генеральный директор компании Бургер Кинг Россия.



В сентябре 2020 года Альфа-Банк первым из российских банков запустил проект «Зарплата каждый день» совместно с сервисом «Деньги Вперед», дав зарплатным клиентам больше свободы и гибкость в распоряжении заработанными средствами.



«Зарплатные клиенты — ключевой сегмент для нас. И мы регулярно добавляем новые сервисы специально для них. Мы считаем сервис “Зарплата каждый день” революцией на рынке, никто ничего подобного до сих пор не предлагал. Зарплатному клиенту Альфа-Банка теперь вообще не нужно брать кредиты на повседневные траты», — подчеркивает заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач .



Возможность получать зарплату в любой удобный день не только снижает уровень стресса и создает более комфортную рабочую атмосферу, но и повышает лояльность сотрудников. Текучка персонала уменьшается в среднем на 41%, а 71% сотрудников говорят, что с большим желанием идут на работу, зная, что могут получить заработанное в удобное им время.



«Сотрудники, чувствующие себя в безопасности финансово, лучше выполняют свою работу и достигают более высоких результатов. Наш сервис дает им больший контроль над их жизнью, и мы рады, что все больше компаний осознает важность своих людей и их душевного комфорта», — отмечает Павел Гужиков, основатель сервиса по поиску работы Worki (теперь принадлежит Mail.ru Group) и CEO финтех-стартапа «Деньги Вперед».