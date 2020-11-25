Наибольшее количество выдач приходится на автокредиты, ипотеку и потребительский кредит.

Только в октябре 2020 года на покупку машин клиентам были предоставлены заемные средства на сумму более 1 млрд рублей, что на 49 % больше показателей сентября. Объем выдач потребительских кредитов вырос по сравнению с прошлым месяцем на 38 % — до 663 млн рублей. Выдано ипотеки на 634 млн рублей против 505 млн рублей в сентябре.

«Банк ЗЕНИТ активно развивает розничный бизнес и постоянно улучшает условия по кредитным программам. Важным событием октября стал запуск выдачи потребительских кредитов для зарплатных клиентов при помощи мобильного приложения. Благодаря качественному цифровому сервису кредитный портфель физических лиц банка планомерно растет, что говорит о возросшем спросе на продукты Банка ЗЕНИТ», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

В Банке ЗЕНИТ действует ставка по потребительским кредитам от 7 % годовых, зависящая от суммы и срока займа. Ставка по ипотеке составляет от 4,9 % годовых и первоначальным взносом от 10%. Ставка по автокредитам — от 7 % годовых.