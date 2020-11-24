За нарушение требований закона о суверенном Рунете могут ввести штрафы в размере до 1 млн рублей. О внесении в Госдуму соответствующего законопроекта сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Авторами инициативы выступили председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский. Законопроект предусматривает изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

В Госдуме напоминают, что 1 ноября 2019 года вступили в силу изменения в федеральные законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования Интернета на территории РФ.

При этом отсутствие в КоАП ответственности за несоблюдение обязанностей, предусмотренных вступившим в силу федеральным законом, «как показала практика, формирует у субъектов регулирования возможность невыполнения установленных в отношении них обязанностей», отмечают авторы новых поправок.

В связи с этим предлагается установить штрафы для нарушителей закона о суверенном Рунете. Суммы штрафов в зависимости от состава правонарушения для юрлиц, например, варьируются от 20 тыс. рублей до 700 тыс. рублей. В ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности.



Кроме того, предлагается установить ответственность за повторное совершение административного правонарушения. В этом случае суммы штрафов для юрлиц составляют от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей.