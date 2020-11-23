С 1 января 2021 года все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Об этом «Парламентской газете» сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Напомню, по действующему законодательству индексация всех страховых пенсий неработающим пенсионерам, включая пенсии по старости, проводится с 1 января. В сентябре во время встречи с сенаторами президент Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%», — отметила парламентарий.

Таким образом, запланированное повышение почти в полтора раза превысит инфляцию, которая, по прогнозам, в этом году составит 3,7—3,8%.

В среднем пенсия увеличится на 1 тыс. рублей.

Наряду с пенсиями многие, в частности ветераны боевых действий, инвалиды всех категорий, получают ежемесячные денежные выплаты — они будут повышены с 1 февраля, напомнила Бибикова. «Здесь размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год — пока он составляет 3,8%», — сказала она.



С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии — они положены тем, кто не смог набрать нужного количества пенсионных баллов и нужного стажа для назначения страховой пенсии. Социальная пенсия повышается также ежегодно — на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера». Пока это 2,6%, но показатель еще может быть скорректирован.