Долю госкомпаний, которые направляют не менее 50% чистой прибыли на дивиденды, доведут до 95% к 2024 году, пишут «Известия» . Об этом говорится в проекте изменений в программу «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», подготовленных Кабмином. Предполагается, что достигнуть цели позволит как раз реализация старого проекта постановления, разработанного Минфином, пояснили в пресс-службе правительства. При этом, согласно проекту бюджета, в ближайшую трехлетку госкомпании заплатят в казну 2,1 трлн рублей.

Также более половины организаций (55%), долю в которых имеет государство посредством Росимущества, должны будут достигнуть 85% среднеотраслевого уровня рентабельности активов, то есть эффективно распоряжаться своими ресурсами. В проекте также говорится, что ежегодно число организацией с участием РФ будет сокращаться не менее чем на 10%, а активность государства в деятельности коммерческих компаний и вовсе будет сведена к минимуму.

В Минфине подтвердили, что ранее внесли в правительство проект распоряжения, который предусматривает единый подход к дивидендной политике всех акционерных обществ с госучастием. Это обусловлено необходимостью увеличения дохода Российской Федерации как акционера и привлечением частных инвесторов в акционерный капитал, пояснили в ведомстве.

В «Русгидро» рассказали, что в течение последних лет компания и так ежегодно направляла на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. В «Роснефти» заявили, что перешли на выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО одними из первых, еще в 2017 году. В «Ростелекоме» отметили, что распределяют на дивиденды почти всю чистую прибыль или даже больше, добавляя к текущему периоду нераспределенную прибыль прошлых лет.

По словам экспертов, увеличение выплат — правильный шаг, который поможет нарастить капитализацию фирм. Сейчас власти дают понять, что возможности для компаний существовать за счет казны становятся ограниченными и шансов достигнуть желаемых 95% довольно много. В предыдущие годы большинство крупных госкомпаний и так направляли половину чистой прибыли на дивиденды, поэтому поставленная Кабмином цель увеличить их долю до 95% вполне реалистична, отметили эксперты.