Доллар США возобновит нисходящий тренд, а евро будет укрепляться в 2021 году. Об этом пишут аналитики швейцарского банка Credit Suisse в очередном ежегодном материале с обзором и прогнозами по основным мировым макроэкономическим показателям и финансовым инструментам.

По оценкам, представленным в Credit Suisse Investment Outlook 2021, в следующем году рост экономики США составит 4,2% по мере ее восстановления после вызванной пандемией рецессии. Инфляция, как ожидается, вырастет до уровня, немного превышающего целевой показатель Федеральной резервной системы, но останется умеренной. «Мы ожидаем, что доллар США возобновит свой нисходящий тренд, так как он потерял преимущество по процентной ставке по сравнению с другими валютами», — пишут аналитики.

Они ожидают, что рост экономики Евросоюза в 2021 году составит 4,6%, однако глубокая рецессия 2020 года отложит полное восстановление ВВП до уровня, предшествующего пандемии, до 2022 года. Успешное долгосрочное восстановление после кризиса COVID-19 будет зависеть от эффективной фискальной и политической интеграции, а создание Европейского фонда восстановления станет первым шагом к этому. Как предполагается, евро будет укрепляться по мере снижения политических рисков.

Ожидается снижение курса швейцарского франка по отношению к евро. Экономика Швейцарии сильно пострадала от коронавирусного кризиса, но выдержала его лучше других. В 2021 году рост ВВП Швейцарии прогнозируется на уровне 3,5%.

Китай, будучи первой страной, пострадавшей от пандемии, первым успешно снял ограничения и вернулся к нормальной экономической деятельности. КНР будет не только одной из немногих стран, экономика которых реально вырастет в 2020 году, но и, вероятно, возглавит восстановление мировой экономики в связи с ускоренным темпом увеличения ВВП — на 7,1% в 2021 году, отмечается в обзоре. По прогнозам, курс китайского юаня повысится по отношению к доллару.

Ожидается, что японская экономика вырастет на 1,5%, так как демографические факторы компенсируются стабильным повышением производительности труда благодаря непрерывным технологическим инновациям. Иена, будучи недооцененной валютой, скорее всего, будет расти по отношению к доллару, считают в Credit Suisse.

Согласно прогнозу банка, мировая экономика вырастет на 4,1% в 2021 году. С учетом того, что процентные ставки останутся на уровне нуля или ниже во всех основных развитых странах, акции должны продолжать обеспечивать привлекательную доходность, считают в Credit Suisse.

«Акции по-прежнему предлагают привлекательные перспективы доходности, особенно по сравнению с низкодоходными облигациями. Мы ожидаем, что акции развивающихся рынков наверстают упущенное, и, кроме того, видим потенциал роста немецких акций. Сектор здравоохранения и рынок сырьевых товаров выглядят наиболее перспективно среди других, при этом по мере восстановления экономики появятся дополнительные возможности для вкладов в циклические акции», — пишут аналитики.

По их мнению, «на рынке ценных бумаг с фиксированным доходом доходность по основным государственным облигациям будет в лучшем случае скудной, в то время как валютные облигации развивающихся рынков останутся привлекательными».

«Сырьевые товары были нестабильны, так же как и сам 2020 год. Золото достигло новых исторических максимумов, в то время как циклически развивающиеся рынки попали в глубокий кризис, от которого они все еще восстанавливаются. Мы считаем, что в 2021 году, когда мировая экономика вернется к положительному годовому росту, прогноз для сырьевых товаров должен остаться благоприятным», — отмечается в обзоре Credit Suisse.

По мнению экспертов, среди альтернативных инвестиций недвижимость должна выиграть от восстановления экономики и низкой процентной ставки. Аналитики отдают предпочтение «секторам со структурным ростом, таким как промышленная и складская недвижимость».



«Мы считаем, что меры стимулирования, которые были приняты во время пандемии, наряду с экономическим восстановлением будут поддерживать финансовые активы, в частности акции, в следующем году. Однако существуют риски, которые все еще нуждаются в тщательном мониторинге. Для сохранения благосостояния и выполнения долгосрочных обязательств инвесторы должны вкладываться в хорошо диверсифицированные мультиактивные стратегии со значительной долей вложений в акции», — комментирует директор по инвестициям Credit Suisse Майкл Стробек.