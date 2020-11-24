Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу председателя совета директоров группы нефтегазовых компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, на законность долга СберБанку России в размере более 125 млрд рублей, говорится в материалах суда.



Должник обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 7 августа, когда было удовлетворено заявление банка о включении долга перед ним в реестр требований кредиторов Мазурова.

Девятый арбитражный апелляционный суд 16 июня по заявлению компании Persit Services Inc. признал Мазурова банкротом. В отношении бизнесмена была введена процедура реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. В реестр его кредиторов включено требование заявителя в размере 2,08 млрд рублей. Финансовым управляющим имуществом должника утвержден Алексей Харланов.

Апелляционный суд отменил определение Арбитража Москвы от 29 января, когда в отношении Мазурова была введена процедура реструктуризации долгов гражданина. Компания ссылалась на наличие у Мазурова просроченной свыше трех месяцев кредиторской задолженности, размер и основания которой установлены вступившим в законную силу решением Кунцевского районного суда Москвы от 29 ноября 2018 года.

Однако апелляционная инстанция посчитала, что Мазуров не имеет отвечающего критериям достаточности источника доходов, за счет которого могут быть полностью или частично удовлетворены заявленные по делу требования кредитора. Также должником не представлен план реструктуризации долгов. Кроме того, Мазуров, отклонившись от добросовестного поведения, длительное время не предпринимал никаких действий для погашения установленной вступившим в законную силу решением суда задолженности, говорится в постановлении арбитража.

Ранее Мосгорсуд подтвердил законность ареста Мазурова по делу о хищении 1,8 млрд рублей у СберБанка. «Постановление Тверского районного суда Москвы от 15 июля 2019 года об избрании в отношении Мазурова меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», — сказала судья. Таким образом, суд не согласился с доводами апелляционных жалоб адвокатов Мазурова, просивших изменить меру пресечения на любую иную, не связанную с лишением свободы.

По мнению стороны защиты, инкриминируемое Мазурову деяние было совершено в сфере предпринимательской деятельности, которое не предполагает избрание столь строгой меры пресечения, как арест.

По словам Мазурова, возбуждение в отношении него уголовного дела — это «попытка найти крайнего» в финансовых проблемах Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Мазуров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).



По версии следствия, бизнесмен похитил 1,8 млрд рублей у СберБанка посредством невозврата кредита, который был выдан АО «Антипинский НПЗ», входящему в группу компаний «Новый поток». Однако сам Мазуров вины не признает.