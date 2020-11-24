В Москве с 1 января 2021 года изменится ставка платы за пользование жилым помещением и его содержание, а также минимальный размер взноса на капитальный ремонт. При этом совокупный рост платежа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) будет ниже ожидаемого уровня инфляции (3,5%), говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичного мэра Сергея Собянина.

«Цены, ставки и тарифы на жилищные услуги (наем жилого фонда, плата за содержание и ремонт) будут проиндексированы с 1 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Так, ставку платы за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда увеличат на 3,5%, а ставка платы за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 4,6%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт повысят на 3,5%.

Решение об индексации тарифов на коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, электроснабжение и другие) будет принято позднее и вступит в силу не ранее 1 июля 2021 года.

«В целом совокупный рост платежа за жилищно-коммунальные услуги с января 2021 года будет ниже ожидаемого уровня инфляции (3,5 процента). Кроме того, сохраняются все действующие льготы и меры социальной поддержки граждан по оплате услуг ЖКХ», — сказано в сообщении.