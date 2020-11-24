Более трети россиян получают зарплату в конвертах, объем «серого» фонда зарплат в РФ превышает 10 трлн рублей, такие данные привел в ходе слушаний во вторник глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов.

«По данным министерства финансов России, в настоящее время примерно 30—40% россиян получают неофициальную «серую» зарплату. Объем «серого» фонда зарплат в России превышает 10 триллионов рублей ежегодно», — сказал глава комитета.

Он отметил, что конкуренция на рынке рабочей силы настолько велика, что работникам приходится зачастую соглашаться на не самые выгодные для себя условия, чтобы получить место, в том числе и на зарплату «в конвертах». «Такое негативное явление, как «серая» зарплата или зарплата «в конверте», создает диспропорцию в уровнях налоговой нагрузки между «белой» и «серой» экономиками, что приводит к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков, стимулируя их «уходить в тень», — сказал Артамонов.

По словам сенатора, согласно оценке экспертов, порядка 25 млн человек вовлечены в «теневую» занятость — это 32,5% экономически активного населения. При этом «из-за «серых» заработных плат бюджетная система страны недополучает порядка 3 триллионов рублей доходов, или почти 3% ВВП, добавил он.

По словам законодателя, решение президента России о снижении в два раза налоговой нагрузки для тех предприятий, которые выплачивают заработную плату не ниже прожиточного минимума по региону, помогло разрешению этой проблемы — у компаний появился интерес выходить из «тени».

Парламентарии, намерены подготовить предложения правительству по выводу оплаты труда из «серой» зоны, сказал сенатор.

Ранее в бюджетном комитете СФ предложили повысить штрафы за зарплаты в «конвертах». Артамонов даже не исключил введения уголовной ответственности за такую практику для руководителей и владельцев предприятий.