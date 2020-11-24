Так называемая «черная пятница», которая пройдет 27 ноября, окажется достаточно слабой. К такому выводу пришли аналитики «СберИндекса» , проанализировав подавленную динамику потребительских расходов с 16 по 22 ноября. Изменение составило минус 9% в годовом выражении после снижения на 7,7% неделей ранее.



«Индекс потребительской активности, рассчитываемый на SberIndex.ru, находится ниже 70 пунктов (69 п.). Потребитель «в спячке», а спрос стабилизируется на низких уровнях», — отмечают аналитики.

Некоторое ухудшение на прошлой неделе наблюдалось в непродовольственной рознице (минус 4,8% в годовом выражении). Нормализуется динамика в категории «Бытовая техника и электроника» (8,7% после двузначных темпов роста с начала мая, за исключением одной недели). «Возможно, подходит к концу массовое обновление домашнего технологического парка потребителей», — допускают аналитики.

На 8,4% падают продажи в сегменте «Одежда, обувь и аксессуары» на фоне пандемического ухода покупателей из офлайн-розницы.