СберБанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках, выданных другими банками. Об этом на днях сообщили в кредитной организации.

Рефинансировать ипотеку в СберБанке можно по ставке от 7,9% годовых. Застройщик и недвижимость должны быть аккредитованы «Сбером».

В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте другого банка, а также получить до 1 млн рублей на любые цели. Заявку можно подать онлайн без справки об остатке задолженности.



«Мы максимально упростили процедуру и сократили список документов для рефинансирования ипотеки в СберБанке. Клиентам не нужно предоставлять справку об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку онлайн на DomClick.ru и всего один раз приехать в банк для подписания документов», — отметил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка Николай Васёв.

