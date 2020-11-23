Росбанк активно расширяет дистанционные сервисы для обслуживания клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Совместно с компанией BC-Экспресс банк запустил курьерскую доставку документов для открытия расчетных счетов.

Новый сервис существенно экономит время – клиент открывает счет, не отрываясь от текущих дел, и сам выбирает для этого место и время. Дистанционное открытие происходит за 1 день. Клиенту достаточно зарезервировать счет на сайте банка или через контакт-центр, загрузить в банковское приложение паспортные данные для предварительной проверки. В удобное время к нему приедет курьер с банковскими формами, после подписания которых счет клиента полностью активирован.

«Новые дистанционные возможности позволяют нашим клиентам быстро начать работу с расчетным счетом. Росбанк выбрал в качестве партнера очень эффективную компанию, и получатели могут не волноваться за качество и оперативность доставки. На данный момент сервис доступен в Москве, Самаре, Саратове, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде и Воронеже, но в ближайшем будущем мы планируем масштабировать проект на все регионы присутствия банка», - прокомментировал Дмитрий Смирнов, директор департамента малого бизнеса Росбанка.

«Сотрудничество ВС-Экспресс и Росбанка началось с сентября 2019 года. За это время нам удалось зарекомендовать себя как надежного партнера, поэтому мы рады, что Росбанк принял решение о расширении направлений для курьерской доставки и выбрал именно нашу компанию для организации нового дистанционного сервиса для открытия расчетных счетов предпринимателей», - отметил генеральный директор ВС-Экспресс Марат Гатауллин.

РОСБАНК

Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает порядка 290 отделений и более 37 тыс. банкоматов партнерской сети, включая 1600 собственных. Росбанк включен Банком России в перечень 12 системно значимых кредитных организаций.

Банку присвоены наивысшие кредитные рейтинги национальных агентств АКРА на уровне AAA (RU) и Эксперт РА на уровне ruААА. Росбанк также имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB) и Moody’s Investors Service (Baa3). Банк включен в ТОП-3 надежных российских банков по версии журнала Forbes в 2019 году. Росбанк входит в топ-10 крупнейших российских банков по версии журнала The Banker. Росбанк L’Hermitage Private Banking вошел в ТОП-3 по качеству клиентского обслуживания по версии Frank RG в 2019 году. Депозитарий Росбанка признан лучшим провайдером депозитарных услуг в России в 2019 году по версии Global Custodian. Мобильное приложение РОСБАНК Онлайн в 2019 году заняло 5-ое место среди мобильных банков для ежедневных задач на IOS и 7-ое место среди приложений на Android в рейтинге, составленным консалтинговым агентством Markswebb. Сайт Росбанка признан лучшим в категории «Корпоративный сайт» и бронзовым призером в номинации «B2B-проект» премии Tagline Awards 2019.

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Societe Generale

Societe Generale – одна из крупнейших финансовых групп в Европе. Группа придерживается диверсифицированной универсальной банковской модели, позволяющей сочетать финансовый потенциал и заслуженный авторитет эксперта в области инноваций со стратегией устойчивого роста. Группа стремится быть надежным партнером для своих клиентов, способствовать позитивным изменениям в обществе и экономике.

Играя важную роль в реальной экономике на протяжении 150 лет, группа Societe Generale объединяет более 147 тысяч сотрудников в 67 странах, ежедневно обслуживает 31 миллион частных клиентов, компаний и институциональных инвесторов по всему миру, предлагая широкий выбор консультационных услуг и индивидуальных финансовых решений. Бизнес Группы состоит из трех основных взаимосвязанных направлений:

Розничные банковские услуги во Франции в банках Societe Generale, Credit du Nord и Boursorama. Каждый банк предлагает полный спектр финансовых услуг, используя множество современных каналов взаимодействия с клиентами на высоко технологичном уровне;

Международное розничное банковское обслуживание, страхование и финансовые услуги корпоративным клиентам, включая сети в Африке, России, Центральной и Восточной Европе и компании, оказывающие специализированные финансовые услуги, - лидеры на рынках присутствия;

Глобальные банковские и инвестиционные решения. Группа предлагает признанный качественный уровень экспертизы, выход на ключевые мировые финансовые центры и комплексные решения.

Societe Generale присвоены основные индексы социально ответственного инвестирования: DJSI (Общемировой и европейский), FTSE4Good (Общемировой и европейский), Euronext Vigeo (Общемировой, Европейский и страны еврозоны), 4 ведущих индекса устойчивого развития STOXX ESG и индекс MSCI Low Carbon Leaders.

В России группа Societe Generale представлена Росбанком, Русфинанс Банком, ALD Automotive, «Росбанк Страхование».

С более подробной информацией о Группе можно ознакомиться на веб-сайте или подписавшись на аккаунт в твиттере @societegenerale.

ВС-ЭКСПРЕСС

Российская компания «ВС-Экспресс» — это команда экспертов в области специализированной доставки банковских продуктов.

Выездные специалисты нашей компании умеют:

идентифицировать клиента;

доставлять именные/неименные дебетовые и кредитные карты, зарплатные карты, документы по потребительским кредитам, документы для РКО и др;

работать с клиентами физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в том числе компаниями, относящимися к сегменту среднего и крупного бизнеса;

сверять данные в документах перед подписанием с клиентом;

осуществлять визуальную проверку предъявленного паспорта гражданина Российской Федерации на предмет явных подделок и исправлений;

проверять соответствие подписи Клиента в паспорте гражданина РФ с подписываемыми Клиентом документами;

проверять действительность паспорта гражданина Российской Федерации по сроку его действия и др.

Уникальность «ВС-Экспресс»:

в каждой столице города в регионе присутствия компания имеет свой офис;

в штате нашей компании есть отдел верификации, специалисты которого проверяют документы, поступившие по итогам встречи с клиентом, на соответствие требованиям Банка. Благодаря реализации функции дополнительного контроля, «ВС-Экспресс» обеспечивает Банку высокий уровень качества оказываемых услуг.

Почему наши партнеры отмечают, что привлекать «ВС-Экспресс» к решению задачи по идентификации и доставке выгоднее, чем содержать свои отделы для реализации этой цели?

Оплата услуг по факту оказания. Банк тратит деньги только при наличии необходимого результата; Освобождение трудовых и денежных ресурсов. Делегируя часть обязанностей «ВС-Экспресс», Банк избавляется от необходимости ведения второстепенных процессов. Это позволяет использовать трудовые ресурсы и финансовые активы Банка более эффективно; Уменьшение численности сотрудников компании. Привлечение «ВС-Экспресс» избавит вас от необходимости содержать курьеров в постоянном штате на полной ставке, экономия на фонде оплате труда будет ощутимой; Не нужно организовывать работу курьера и его снабжение. Выездные специалисты «ВС-Экспресс» оснащены всем необходимым оборудованием для осуществления работ, а именно, мобильными устройствами с установленным мобильным приложением, являющимся разработкой компании, а также ультрафиолетовыми приборами для проверки паспорта; Обеспечивается получение необходимого результата. «ВС-Экспресс» специализируется на конкретном виде деятельности, поэтому мы контролируем и привлекаем к работе только тех сотрудников, которые гарантированно доставят документы и карты по указанным адресам. Снижение операционных расходов. Банки уменьшают свои операционные расходы, связанные с выпуском кредитов и карт, на 70%. Расширение географии обслуживания клиентов. Доставка от имени Банка осуществляется в более чем 23000 населенных пункта без открытия дополнительных отделений. Увеличение объема продаж кредитных продуктов. Банки повышают продажу кредитов и карт вдвое.

С более подробной информацией о компании можно ознакомиться на сайте .