Росбанк активно расширяет дистанционные сервисы для обслуживания клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Совместно с компанией BC-Экспресс банк запустил курьерскую доставку документов для открытия расчетных счетов.

Новый сервис существенно экономит время – клиент открывает счет, не отрываясь от текущих дел, и сам выбирает для этого место и время. Дистанционное открытие происходит за 1 день. Клиенту достаточно зарезервировать счет на сайте банка или через контакт-центр, загрузить в банковское приложение паспортные данные для предварительной проверки. В удобное время к нему приедет курьер с банковскими формами, после подписания которых счет клиента полностью активирован.

«Новые дистанционные возможности позволяют нашим клиентам быстро начать работу с расчетным счетом. Росбанк выбрал в качестве партнера очень эффективную компанию, и получатели могут не волноваться за качество и оперативность доставки. На данный момент сервис доступен в Москве, Самаре, Саратове, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде и Воронеже, но в ближайшем будущем мы планируем масштабировать проект на все регионы присутствия банка», - прокомментировал Дмитрий Смирнов, директор департамента малого бизнеса Росбанка.

«Сотрудничество ВС-Экспресс и Росбанка началось с сентября 2019 года. За это время нам удалось зарекомендовать себе как надежного партнера, поэтому мы рады, что Росбанк принял решение о расширении направлений для курьерской доставки и выбрал именно нашу компанию для организации нового дистанционного сервиса для открытия расчетных счетов предпринимателей», - отметил генеральный директор ВС-Экспресс Марат Гатауллин.