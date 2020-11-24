Пенсии должны замещать не менее 40% зарплаты, без роста зарплат не будет и роста пенсий, депутаты могли бы заняться этим вопросом вместо экспериментов с Пенсионным фондом, заявил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Игорь Шанин.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что Пенсионный фонд России будет устранен, а пенсии россиянам будут выплачиваться напрямую из бюджета.

«Мы за то, чтобы пенсии были хорошие. Хорошие пенсии — это пенсии, которые замещают не менее 40% заработка работника… это международная норма Конвенции, которую мы ратифицировали в 2018 году… И я думаю, что прежде чем проводить какие-то очередные эксперименты, надо сначала посмотреть, во что это обойдется», — сказал Шанин.

По его словам, если государство хочет платить пенсии напрямую из бюджета, это можно только приветствовать, но пенсия должна быть выше действующей. Шанин подчеркнул, что нужно кардинально решать вопрос с низкими заработками у основной массы людей, которая является плательщиками в налоговую, страховую системы. При низких зарплатах и поступления в эти системы низкие, значит и пенсии будут низкие. «Значит, это все опять треп и болтовня, которые надо прекращать и заниматься конкретными делами… Давайте хотя бы до 40% реального заработка доведем замещение, а потом уже будем думать о том, какие опять делать перестановки», — уточнил секретарь ФНПР.

«Я думаю, что у наших дорогих депутатов началась предвыборная кампания и каждый хочет выступить с чем-то. Ну если они хотят выступить, у них есть хорошая тема — надо, чтобы старость была достойной. Вот и пусть думают, как это сделать», — добавил Шанин.