Почти половина россиян хотела бы перейти на удаленную работу, но реализовать это желание смогли только 15,3% опрошенных трудоспособных граждан, пишут «Известия» . Так, 20,5% россиян хотели бы перейти на полностью удаленную работу, а еще 26,9% предпочли бы часть времени работать из дома и иногда выбираться в офис, говорится в исследовании Zlaker. Большинство опрошенных (60,5% человек) считают, что удаленная работа — лучший способ уберечься от заражения коронавирусом. Еще 44,4% сказали, что «удаленка» избавляет от необходимости тратить время на дорогу до офиса, 22,3% отметили, что так проще экономить на питании, а 16,2% увидели в этом возможность для того, чтобы взять больше подработок.

Около 13% опрошенных сказали, что одно из главных преимуществ удаленной работы заключается в том, что их меньше контролирует начальство, а коллеги не отвлекают от дел. По данным опроса, в среднем по регионам из дома работают только 13,9% от числа респондентов, в Москве — 18,1%.

Тенденцию распространения удаленной работы подтверждает hh.ru. По данным опроса, из тех, кто уже работает на «удаленке», 64% заявили, что не хотят возвращаться обратно в офис, 84% из них сказали, что им комфортнее работать дома, 41% боятся за свое здоровье и близких, еще 31% не хотят проводить весь рабочий день в маске и перчатках. Всего 13% опрошенных хотели бы работать только в офисе, 24% высказались за полный переход на «удаленку», а еще 63% хотят чередовать оба варианта.

Директор по маркетингу Kelly Servivces Жанна Волкова отметила, что сейчас в основном на «удаленку» берут сотрудников call-центров, дизайнеров, бухгалтеров, финансовых контролеров, рекрутеров, специалистов по компенсациям и льготам, закупщиков. Тех, которые не работают с первичной документацией и людьми напрямую. Число вакансий с возможностью удаленной работы выросло значительно, хотя в целом спрос на новых сотрудников заметно снизился — примерно на 20–50%, отметила эксперт.

Руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова добавила, что удаленный формат работы лидирует в двух профессиональных областях — это «маркетинг, реклама и PR» и «искусство, развлечения и массмедиа». Соответственно 56% и 55% опрошенных, работающих в этих сферах, ответили, что работают удаленно. Вместе с ними удаленно работают многие юристы и представители IT-сферы, интернета и телекоммуникационной отрасли.