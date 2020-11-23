НДФЛ для богатых в размере 15% одобряют почти две трети россиян, выяснил сервис по поиску работы SuperJob.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон , согласно которому с 1 января 2021 года ставка налога на доходы физических лиц повысится с 13% до 15% для доходов свыше 5 млн рублей в год.

Согласно данным опроса, такое решение одобряют 65% россиян. По мнению этих респондентов, «повышенное налогообложение для богатых справедливо».

Против высказались 16%: «Нужно более действенно и качественно администрировать средства по уже имеющимся налогам. Это разжигает рознь между разными социальными группами... 5 млн в год — это не только зажравшиеся топ-менеджеры, но и люди, занимающиеся работой, связанной с риском для жизни, например пилоты гражданской авиации».

Еще 19% опрошенных затруднились с оценкой решения властей. «Таких людей меньше 1% в России, пыль в глаза народу!» — приводит SuperJob пример комментария.

Количество сторонников решения о повышении ставки НДФЛ растет с увеличением возраста опрошенных: таких 51% среди молодежи до 24 лет и 71% среди россиян старше 45 лет.

За пять месяцев у закона о повышении НДФЛ стало чуть больше сторонников: в июне их доля составляла 61%.



В опросе приняли участие 1,6 тыс. экономически активных россиян из 378 населенных пунктов страны.