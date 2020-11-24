Почти половина из 1 тыс. опрошенных граждан России понесли финансовые потери из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС данные совместного опроса бизнес-платформы ОНФ и сервиса «Онлайн Доктор». Исследование проводилось по всей стране с 12 по 20 ноября.

«Опрос показал, что 49% опрошенных россиян финансово пострадали от эпидемии, у 41,2% опрашиваемых доход остался без изменений, а у 2,4% финансовое положение улучшилось. Еще 7,3% лишились работы», — говорится в материалах опроса.

По данным исследования, более чем половина (57%) опрашиваемых заявили, что их работодатель «оставил все без изменений». При этом у 23,9% респондентов сокращали фонд оплаты труда, а у 10,1% граждан были задержки заработной платы, но по соглашению с сотрудниками. Лишь у 8,9% опрашиваемых работодатель стал сокращать сотрудников.

«Способы выбраться из текущего кризиса во многом схожи. Так, 53,7% опрашиваемых сказали, что их компания сократила расходы и ждет конца эпидемии. У 37,8% руководство начало оптимизацию процессов в компании. И лишь у 8,6% работодатель стал запускать новые продукты», — свидетельствует опрос.

Кроме того, 71,1% опрашиваемых считают, что вторую волну коронавирусной инфекции не переживет 10% существующего бизнеса. Но 70,3% уверены, что именно их предприятие полностью адаптировалось к новым реалиям и сможет долго работать в нынешнем рабочем режиме. Эпидемия также подтолкнула многих к изменениям в своей жизни. Так, 46,2% задумались о переквалификации, а 9% из них уже начали этот процесс. Отдельно 28,4% задумались о новом бизнесе, из них 3,9% уже сделали первые шаги в этом направлении.