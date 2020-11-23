Председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз продал принадлежащие ему глобальные депозитарные расписки (GDR, соответствует одной акции класса А) TCS Group на 14 млн долларов, пишет РБК . В сообщении группы также указывается, что Хьюз продал небольшую долю принадлежащих ему ценных бумаг, а операции с GDR были совершены по личным причинам.

Так, 19 ноября Хьюз продал ценные бумаги на 5,89 млн долларов, на следующий день расстался с бумагами еще на 7,86 млн долларов, 23 ноября продал расписки на 240 тыс. долларов.

Ранее TCS Group в ходе SPO на Лондонской бирже привлекла около 300 млн долларов. Компания разместила среди инвесторов 16,7 млн GDR по финальной цене 18 долларов за бумагу. Позже основатель TCS Group Олег Тиньков приобрел около 555,6 тыс. глобальных депозитарных расписок компании на 10 млн долларов. Расписки компании тогда приобрели и шесть топ-менеджеров Тинькофф Банка, потратив меньше 1 млн долларов. Среди них был и Хьюз, который приобрел 12,4 тыс. GDR на 223,65 тыс. долларов.