Банк России установил официальные курсы валют на 25 ноября.

Курс доллара повысился на 5,46 копейки, составив 75,8146 рубля (75,76 рубля на 24 ноября). Курс евро снизился на 4,13 копейки до 89,8934 рубля (с 89,9347 рубля на 24 ноября).

На Московской бирже на 14:10 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 22 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро повысился на 7 копеек, валюты стоят 75,96 и 90,27 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 75,67—76,12 рубля за доллар и 89,8—90,46 рубля за евро.