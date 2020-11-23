Банками в январе — октябре 2020 года было выдано 11,8 млн потребительских кредитов , что на 26,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Отмечается, что в октябре было выдано 1,24 млн потребкредитов, что на 30,9% меньше по сравнению с октябрем прошлого года. В сравнении с предыдущим месяцем также зафиксировано снижение — на 4,6%.

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (569 тыс. ед.), Московской области (508,3 тыс. ед.), Краснодарском крае (443,2 тыс. ед.), в Республике Башкортостан (405,3 тыс. ед.) и Свердловской области (387,5 тыс. ед.).

Самую серьезную динамику сокращения количества выданных потребкредитов продемонстрировали Ставропольский край (минус 32,5%), Тюменская область (минус 29,8%), Ростовская область (минус 28,5%), Республика Татарстан (минус 27,3%), а также Омская область (минус 27,3%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача потребкредитов сократилась на 21,0% и 23,7%.