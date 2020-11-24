Международный валютный фонд (МВФ) изменил прогноз по падению ВВП России в 2020 году до 4% с 4,1%, по росту в 2021-м — до 2,5% с 2,8%. Об этом говорится в докладе фонда о влиянии COVID-19 на экономику РФ.

«В целом, по нашим прогнозам, в этом году экономика сократится примерно на 4%, а в следующем году вырастет примерно на 2,5%», — написано в докладе.

В МВФ отмечают, что начавшееся летом восстановление экономики РФ сейчас находится под угрозой из-за роста заболеваемости и возобновления ограничений. Но эти факторы, по оценкам фонда, будут влиять на экономику меньше, чем весной. В докладе также говорится, что возможность ужесточения ограничений омрачает перспективы восстановления, как и геополитическая напряженность. При этом позитивные новости о разработке вакцин могут улучшить перспективы экономики РФ, указали в МВФ.

«По 2020 году у нас (прогноз по ВВП РФ) — 3,9%, близко к прогнозу октября, но не идентично», — уточнил в ходе брифинга руководитель миссии МВФ Жак Миньян.

Согласно прогнозу МВФ, инфляция в России во второй половине 2021 года может составить 3—3,5% из-за спада в экономике. «В нашем базовом сценарии мы прогнозируем инфляцию на уровне 3—3,5% во второй половине следующего года. Соответственно, несмотря на сохранение значительной неопределенности в отношении допущений, заложенных в основу базового сценария, мы полагаем, что недозагрузка производственных мощностей будет сохраняться в условиях большинства допущений», — говорится в материалах МВФ.

В фонде отмечают, что ожидание инфляции на уровне ниже 4% говорит о необходимости смягчения политики в ближайшие месяцы, чтобы удержать инфляцию на целевом уровне и сохранить возможности для реагирования на будущие шоки.

«В то же время мы признаем, что некоторые неподконтрольные Центральному банку риски в случае их материализации могут спровоцировать инфляционное давление. Однако мы полагаем, что материализация таких рисков во многом не зависит от ключевой ставки Банка России, и в случае, если риски действительно возникнут, их устранением можно заняться с помощью ряда мер по корректировке политики», — отмечают в МВФ.

Ранее сообщалось, что инфляция в России достигнет пика в I квартале 2021 года, но превышение цели в 4% не будет значительным.

МВФ оценивает принятые российскими властями налогово-бюджетные меры по поддержке экономики в этом году в 3,5% ВВП, а с учетом внебюджетных мер — на уровне около 4,5% ВВП. «Наличие возможностей для проведения бюджетной политики позволило властям принять решительные меры в области здравоохранения и экономики для борьбы с кризисом. По нашим оценкам, налогово-бюджетные меры составили приблизительно 3,5% ВВП, а с учетом и внебюджетных мер — около 4,5%», — отмечается в документе.