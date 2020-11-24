Полицейские Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Дагестана пресекли масштабное производство фальшивых денег. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в настоящее время задержан лидер и участник группировки.

«Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вышли на крупнейшую за последнее время криминальную схему по изготовлению и сбыту поддельных денежных средств. Предварительно установлено, что купюры номиналом 1000 и 5000 рублей печатались в подпольной типографии в городе Махачкале, а затем доставлялись железнодорожным и автотранспортом для сбыта на территории Республики Дагестан, Москвы и Санкт-Петербурга, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Саратовской областей и Ставропольского края, а также других регионов Российской Федерации», — сообщила Волк.