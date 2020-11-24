Московская биржа с 1 декабря планирует допустить к торгам акции еще 15 ведущих международных компаний, говорится в сообщении торговой площадки. В результате количество ценных бумаг иностранных эмитентов, с которыми инвесторы смогут совершать сделки достигнет 55.

Ставки риска Национального клирингового центра (НКЦ) по новым акциям вступают в силу с 1 декабря.

Мосбиржа начала торги акциями иностранных эмитентов 24 августа 2020 года. К торгам допущены наиболее ликвидные бумаги самых капитализированных компаний, входящие в индекс S&P500. Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках инфраструктуры Мосбиржи с участием квалифицированного центрального контрагента и учетом ценных бумаг в центральном депозитарии (НРД). Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала – по американским бумагам в долларах США.