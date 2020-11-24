Рост цены 1 кв. м в новостройках связан с проектным финансированием и обязательствами застройщиков по созданию качественных проектов с комфортной средой. Об этом на конференции «Сбера» «Время изменений: рынок недвижимости — взгляд в будущее» заявил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

Стоимость квадратного метра учитывает три показателя — себестоимость, инвестиционную себестоимость и цену реализации. Себестоимость с учетом инфляции — это уже порядка 4%, то есть из роста цены нужно вычесть 4%, пояснил замминистра. По его словам, в большинстве регионов цена квадратного метра стремилась к себестоимости и застройщики работали в ноль (именно поэтому министерство запускает программу поддержки низкомаржинальных проектов).

«Если мы посмотрим по стране, у нас есть три-четыре города — города или даже конкретные локации в городе, где действительно стоимость одного квадратного метра увеличилась на 10—15%. Но эти деньги идут не в карман застройщика и не на офшорные счета, они идут на начало новых проектов. В третьем квартале увеличилось количество новых проектов, поскольку у застройщиков появилась небольшая маржинальность», — пояснил Никита Стасишин.

Если до проектного финансирования застройщики конкурировали ценами — на этапе котлована продавали квартиры ниже себестоимости (из-за чего в большинстве случаев появились обманутые дольщики), — то сейчас они конкурируют между собой качеством. Сегодня застройщики должны создавать в своих проектах комфортную среду, благоустраивать территорию и общественные зоны, переходить к строительству с отделкой. Все это также приводит к увеличению себестоимости проекта в новых условиях. «Поэтому, действительно, мы видим небольшую корректировку по стоимости одного квадратного метра», — отметил замминистра.

По данным аналитического портала «СберИндекс» и сервиса «ДомКлик» от «Сбера», в III квартале новостройки в целом по стране подорожали на 8,6% к прошлому году — до 80 тыс. рублей за 1 кв. м. Драйвером роста цен аналитики назвали программу льготной ипотеки под 6,5% годовых.