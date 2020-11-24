Минфин России внес в правительство проект распоряжения об обмене кредитными историями в рамках ЕАЭС, сообщает пресс-служба министерства. Документом предлагается одобрить проект соглашения об обмене сведениями, входящими в состав кредитных историй.

Отмечается, что проект соглашения подготовлен на площадке ЕАЭС в связи с расширением финансового сотрудничества между странами. Он необходим для обеспечения свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на финансовых рынках стран, входящих в ЕАЭС.

«Финансовые рынки союзных стран взаимосвязаны, с каждым годом сотрудничество приобретает более тесный формат. Проект соглашения даст возможность россиянам и юрлицам получать кредиты в странах, входящих в союз, а их гражданам — в России. Сейчас же банки неохотно кредитуют нерезидентов, в том числе из-за сложности проверки заемщиков», — прокомментировал директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.

Состав кредитных историй определяется в соответствии с законодательствами государств стран — членов ЕАЭС, а трансграничный обмен осуществляется через взаимодействие уполномоченных организаций.

Требования к форматам и структурам передаваемых данных, используемые при трансграничном обмене, разрабатываются Евразийской экономической комиссией совместно с уполномоченными органами и утверждаются Советом комиссии.

Проектом соглашения уточняется состав сведений и субъекты правоотношений, участвующие в трансграничном обмене информацией. Определяются требования к согласию на представление сведений и требования к обеспечению защиты информации, цели ее использования.

Проект соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй в рамках Евразийского экономического союза, одобрен распоряжением Совета ЕАЭС.