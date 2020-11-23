Минэкономразвития направило на согласование законопроект, упрощающий процедуру обратного выкупа публичными акционерными обществами (ПАО) собственных акций , пишет «Коммерсант» . Сейчас по закону об АО в решении собрания акционеров об обратном выкупе должны быть указаны категории, количество покупаемых акций и цена их приобретения, а после сделки необходимо отчитаться о ней, что сильно усложняет процедуру, — в итоге компании часто используют для обратного выкупа свои «дочки».

Как пояснили в Минэкономразвития, нынешняя процедура подходит для тендерного предложения акционерам, теперь ее оптимизируют для биржевых торгов. Для покупки собственных бумаг с биржи собрание акционеров будет утверждать только максимальное количество приобретаемых акций и объем предусмотренных на это средств. Требования об уведомлении акционеров распространяться на такой способ обратного выкупа не будут. По словам замглавы ведомства Ильи Торосова, такой порядок позволяет «приобретать акции по рыночной цене в режиме реального времени, а не по заранее определенной решением стоимости, которая не может быть изменена в ходе приобретения».

Также ведомство предлагает не применять в отношении программы выкупа ограничения на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком при соблюдении ряда условий. В частности, акции должны приобретаться для уменьшения уставного капитала, для поощрения работников и менеджмента или в иных законных целях с привлечением брокера, информация об обратном выкупе должна быть раскрыта.

По словам юристов, такие изменения нужны, поскольку они устраняют ограничения, не имеющие логических обоснований. Но в проекте пока не отражена дальнейшая судьба акций: нужно ли их обязательно гасить, продавать или направлять на премирование? Следует исключить ситуации, когда менеджмент, выкупая за счет средств компании собственные акции, держит их на «дочке» и, таким образом, голосует ими, по сути, в пользу себя же, отметили юристы.