Приложение «Госуслуги.COVID трекер», которое позволяет отслеживать социальные контакты больных коронавирусной инфекцией, стало доступно для загрузки в магазинах приложений App Store и Google Play, передает ТАСС.

Согласно информации со страницы приложения в Google Play, с его помощью устройство ищет и запоминает данные других устройств поблизости, используя технологию Exposure Notification, которую разработали компании Apple и Google.

«Данная технология фиксирует через ваш Bluetooth устройства других пользователей, обмениваясь с ними случайными ключами. Ваше устройство хранит свой список ключей локально, не передавая его наружу. Если кто-то из пользователей заболел и у него положительный тест на COVID-19, он сообщает об этом анонимно через приложение, предоставляя только доступ к своим случайным ключам за последние две недели», — говорится в описании.

Пользователи, с которыми заболевший оказался рядом в последние 14 дней, получат push-уведомление с датой контакта, при этом никто не увидит никаких данных заболевшего, утверждает разработчик приложения.

Отмечается, что приложение разработано Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при участии Министерства здравоохранения РФ. Разработчиком числится Минцифры РФ — этот же разработчик указан для официального приложения портала госуслуг и приложения для оформления цифровых пропусков «Госуслуги СТОП Коронавирус».



В середине ноября Минцифры заявило, что разрабатывает новое приложение, которое поможет пользователям в России добровольно сообщить о том, что они заболели коронавирусом. Глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что использование приложения абсолютно анонимно и безопасно. Приложение не требует регистрации, его установка, как и информирование о факте заболевания, — дело добровольное, сообщал министр.