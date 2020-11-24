Председатель «Единой России», замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо рассмотреть возможность ввести в России дополнительные компенсации за ненормированный рабочий день. Как передает ТАСС, об этом Медведев заявил во вторник на обсуждении совершенствования социально-трудового законодательства, уточнив, что это может быть дополнительный отпуск или материальные выплаты.

Медведев указал на то, что Трудовой кодекс РФ исторически не предусматривает какой-либо денежной компенсации за ненормированный рабочий день. Работникам с таким графиком предоставляется дополнительный трехдневный отпуск, но такая компенсация далеко не всем нужна, заметил председатель партии.

«Возможны разные пути решения этой проблемы, — сказал он. — Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации».



По словам замглавы Совбеза, «злоупотребление понятием «ненормированный рабочий день» исторически родилось в советский период». «Причем оно применялось в значительной степени только к тем, кто находился на государственном бюджете, — добавил Медведев. — В настоящий момент границы этого понятия стали гораздо шире, и это, на самом деле, не очень хорошо».