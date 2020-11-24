Интерпромбанк предлагает вклад «Инвестиционный» с высокой ставкой до 6,5% годовых и инвестиционный продукт «Гарантированная защита» от партнера банка — компании ITI Capital. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Клиенты получат возможность разместить денежные средства на брокерских счетах у компании — партнера со 100% гарантированной защитой средств и итоговой потенциальной доходностью до 12,6% годовых. Деньги инвестируются в корзину ценных бумаг шести наиболее надежных компаний из разных секторов экономики. Ежегодный потенциальный доход с эффектом памяти составит величину до 10% готовых», — говорится в релизе.

Минимальная сумма инвестиций — 100 тыс. рублей, срок — три года или пять лет.